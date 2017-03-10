В Карпатах сошли пять лавин, есть угроза схода новых

Спасатели предупреждают, что 10 марта в связи с оттепелью лавинная опасность сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей

В Закарпатской области с начала текущей недели с гор сошли пять лавин мокрого снега. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Одна лавина объемом 1800 куб. м сошла ориентировочно в ночь с 8 на 9 марта с горы Плай с высоты 1100 м.



Остальные четыре лавины сошли ориентировочно 5-8 марта с горы Великий Верх: объемом 1200 куб. м с высоты 1050 м, объемом 4800 куб. м с высоты 1100 м, объемом 180 куб. м с высоты 1050 м, объемом 2400 куб. м с высоты 1200 м.



Как отмечают в ГСЧС, ущерба сошедшие лавины не нанесли.

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В то же время спасатели предупреждают, что, по прогнозам Укргидрометцентра, 10 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3-й уровень) лавинная опасность.



7 марта 2017 года сообщалось, что с 10 марта и до конца месяца во всех областях Украины ожидается существенное похолодание, апрель пройдет без особых температурных колебаний, а май начнется с сильной жары и закончится заморозками.



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