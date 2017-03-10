Экс-сотрудника ГПУ будут судить по обвинению во взяточничестве

Бывшего чиновника обвиняют в предложении взятки госаудиторам за неотображение в акте ревизии выявленных нарушений

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры, обвиняемого в предоставлении неправомерной выгоды служащему, занимающему особо ответственное положение. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.



"9 марта 2017 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения ГПУ по подозрению в предоставлении должностным лицам Государственной аудиторской службы неправомерной выгоды, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.



Как установило досудебное расследование, обвиняемый, зная о проверке ревизорами аудиторской службы финансово-хозяйственной деятельности ГПУ, с целью скрыть допущенные нарушения при закупке товаров и услуг по техобслуживанию зданий Генпрокуратуры и избежать юридической ответственности в декабре 2016-го предложил аудиторам через посредников $5 тысяч за неотображение в акте ревизии выявленных нарушений.



Преступная деятельность обвиняемого была прекращена и задокументирована детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. В случае признания судом виновности экс-сотрудника ГПУ ему грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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В Антикоррупционной прокуратуре также напомнили, что детективы НАБУ проводят расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) по фактам возможной растраты 1,8 млн грн бюджетных средств должностными лицами ГПУ при заключении и выполнении договоров о выполнении работ и оказании услуг.

7 марта 2017 года сообщалось, что в Запорожье правоохранители разоблачили во взяточничестве следователя одного из отделов Нацполиции.



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