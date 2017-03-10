Сутки в АТО: ранены шестеро военных, безвозвратных потерь нет

Более 100 мин и 20 артиллерийских снарядов выпустили пророссийские наемники по позициям ВСУ на мариупольском направлении

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, шестеро военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сообщает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении продолжаются боевые действия низкой и средней интенсивности в Попаснянском и Новоайдарском районах. В течение суток боевики периодически обстреливали позиции сил АТО вблизи Попасной, в том числе из тяжелого вооружения.

Вечером террористы провели массированный минометный обстрел позиций сил АТО в Крымском, выпустив более 50 мин в направлени позиций ВСУ.

"В Станице Луганской боевики нарушили режим тишины прошедшие сутки один раз, проведя кратковременную вооруженную провокацию с использованием стрелкового оружия после 01:00", - сказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 13 вражеских обстрелов, в том числе шесть - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении в Авдеевке и на окраинах города стало гораздо спокойнее. Из тяжелого вооружения боевики применяли только минометы, выпустив около 20 мин во время утреннего обстрела промзоны.

В течение суток противник нарушал режим тишины в Авдеевке исключительно из легкого вооружения.

На Светлодарской дуге зафиксировано четыре случая нарушения перемирия с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

"Под Горловкой и в районе Донецкого аэропорта обстрелы аналогично носят эпизодический характер. Минометы вчера противник применял только в северной части Горловки и в Невельском", - сказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе пять - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении ситуация остается почти без изменений: террористы 40 обстрелов. Тяжелое вооружение террористы применяют также активнее: более 100 мин и 20 артиллерийских снарядов выпустили по позициям ВСУ на мариупольском направлении.

Артиллерию российско-оккупационные войска применяли в районе Докучаевска, где также вчера выпустили более 60 мин.

"Минометы противник также использовал в Марьинском районе. На восточных подступах к Мариуполю, на которые приходится, по-прежнему львиная доля вражеских обстрелов, тяжелое вооружение боевики применяли реже", - добавил Лысенко.

10 марта сообщалось, что ситуация с безопасностью в зоне АТО значительно ухудшилась на минувшей неделе, поскольку использование тяжелого оружия увеличилось на 230%.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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