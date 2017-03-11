В Харьковском аквапарке отравились дети - полиция
11.03.2017 10:42
Полиция проверяет факт отравления неизвестным веществом в аквапарке, где дети с родителями праздновали день рождения
Фото: EPA
В Харькове в аквапарке отравились трое детей. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области.
Под наблюдением медиков находятся дети возрастом восемь, 12 и 15 лет. В больницу детей доставили с признаками отравления неизвестным веществом.
Дети с родителями праздновали день рождения в аквапарке. По информации полиции, они отравились во время купания.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК.
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