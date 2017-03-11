Взрыв на шахте Степная: семьям погибших выплатили по 100 тыс грн
11.03.2017 11:48
Львовская областная администрация выделила 1,78 миллионов гривень, в том числе 800 тысяч гривень выплатили семьям погибших горняков
Фото: ЛОГА
Львовская областная администрация выплатила семьям погибших на шахте Степная шахтерам 1 млн 780 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
По 100 тысяч гривень выплатили восьми семьям погибших, по 60 тысяч - тяжело раненым горнякам и по 40 тысяч - восьмерым шахтерам с травмами средней степени сложности.
Шестеро легко раненых горняков получили по 20 тысяч гривень.
Деньги выделили из областного бюджета.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что семьям погибших в результате обвала на шахте Степная правительство выделяет по 500 тысяч гривень.
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