Полиция задержала одного из участников блокады: сдали товарищи

Мужчина находился в розыске по ч. 1 ст.125 (легкое телесное повреждение) УК

Полиция Торецка Донецкой области задержала находящегося в розыске участника блокады Донбасса, которого передали правоохранителям его товарищи. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



По информации полиции, задержанный, который участвовал в блокаде с первых дней, находился в розыске по Николаевской области за нетяжкие правонарушения.

Сообщение о том, что среди них есть человек, который находится в розыске, поступило на линию 102 от участников блокады на станции Кривой Торец, утверждают правоохранители.

"Одновременно в полицию обратился 35-летний житель Николаевской области, который сообщил, что в дом, где он живет, пришли около 10 его товарищей, участников блокады, которые выражают угрозы физической расправы в его адрес, и он опасается за свою жизнь", - говорится в сообщении.

На место срочно направлены следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Правоохранители пресекли конфликт. Мужчина был доставлен в отделение полиции для принятия заявления и дачи объяснений.

Во время первоочередных следственно-оперативных действий полицейские установили, что он действительно находится в розыске за Очаковским городским судом Николаевской области по ч. 1 ст.125 (легкое телесное повреждение) УК с целью привода для избрания ему меры пресечения. Соответствующее постановление Очаковского городского суда датировано 3 марта 2017, сообщили в полиции.

В пресс-службе отметили, что мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК и будет передан коллегам из Николаевской области для доставки его в суд.

Полиция установила, что задержанный участвовал в блокаде железнодорожных путей с первых дней - в Бахмуте, затем в Торецке.

"По словам самого мужчины, он увидел, что блокировщики работают на руку РФ. Мужчина поделился своими выводами с друзьями, поэтому они решили "сдать" его в полицию", - говорится в сообщении.

"Как выяснилось, о том, что он находился в розыске, они знали с самого начала. Пока человек соглашался с ними, они молчали, а после того, как он поделился правдой - решили убрать из своих рядов. Кстати, в рядах блокировщиков есть несколько десятков человек, которые ранее имели проблемы с законом", - рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в результате блокады Донбасса Украина теряет каждый месяц 2-4 миллиарда гривень. "Блокада происходит исключительно, на мой взгляд, в интересах Российской Федерации", - заявил Гройсман.

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