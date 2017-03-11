Взрыв в Угледаре Донецкой области: погиб ребенок

Неизвестный предмет взорвался в руках 12-летнего мальчика, когда он возвращался домой из школы искусств

В Угледаре Донецкой области в руках 12-летнего мальчика взорвался неизвестный предмет. Ребенок погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

По данным правоохранителей, взрыв произошел около 13:50 на ул. 30 лет Победы.

Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле дома ребенка с травмами от взрыва без признаков жизни.

Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Выяснено, что ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Район оцеплен, полиция обеспечивает безопасность людей.

Сегодня в Ровно около 3 часов ночи во дворе 65-летнего жителя Ровно прогремел взрыв. Неизвестный через забор бросил взрывное устройство. Повреждены два металлопластиковые окна и ограда.

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