Взрыв в Угледаре Донецкой области: погиб ребенок
В Угледаре Донецкой области в руках 12-летнего мальчика взорвался неизвестный предмет. Ребенок погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
По данным правоохранителей, взрыв произошел около 13:50 на ул. 30 лет Победы.
Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле дома ребенка с травмами от взрыва без признаков жизни.
Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Выяснено, что ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Район оцеплен, полиция обеспечивает безопасность людей.
Сегодня в Ровно около 3 часов ночи во дворе 65-летнего жителя Ровно прогремел взрыв. Неизвестный через забор бросил взрывное устройство. Повреждены два металлопластиковые окна и ограда.
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