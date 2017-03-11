Трубопровод возле Золотого отремонтирован - Луганская ОГА

В ОГА отметили, что восстановлены поставки воды в Кадиевку и Первомайск

Трубопровод вблизи Золотого Луганской области, который был поврежден в результате обстрелов, отремонтирован. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Там отметили, что поставки воды в Кадиевку и Первомайск восстановлены.

"Сегодня, 11 марта, в результате массированных ночных обстрелов позиций наших бойцов вблизи г.Золотое на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм, по которому осуществляется водоснабжение в направлении городов Кадиевка и Первомайск, был поврежден компенсатор. В связи с проведением ремонтных работ объемы подачи воды на неподконтрольные территории уменьшены с 1500 до 300 м.куб/час", - сказано в сообщении.

По состоянию на 16:53, ремонтные работы были завершены, сообщили в ОГА.

Сегодня сообщалось, что в результате обстрела был поврежден водопровод в Золотом, водоснабжение ограничено.

По словам боевиков, без воды остались Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск и Красный Луч.

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