Трубопровод возле Золотого отремонтирован - Луганская ОГА
Трубопровод вблизи Золотого Луганской области, который был поврежден в результате обстрелов, отремонтирован. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Там отметили, что поставки воды в Кадиевку и Первомайск восстановлены.
"Сегодня, 11 марта, в результате массированных ночных обстрелов позиций наших бойцов вблизи г.Золотое на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм, по которому осуществляется водоснабжение в направлении городов Кадиевка и Первомайск, был поврежден компенсатор. В связи с проведением ремонтных работ объемы подачи воды на неподконтрольные территории уменьшены с 1500 до 300 м.куб/час", - сказано в сообщении.
По состоянию на 16:53, ремонтные работы были завершены, сообщили в ОГА.
Сегодня сообщалось, что в результате обстрела был поврежден водопровод в Золотом, водоснабжение ограничено.
По словам боевиков, без воды остались Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск и Красный Луч.
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