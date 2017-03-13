Около Кривого Рога задержали фуру с мусором из Львова

В Кривом Роге с сентября 2016 года запрещена утилизация неместного мусора

В Кривой Рог пытались ввезти две фуры с мусором из Львова. Это подтвердили в Криворожском городском совете, передает Радио Свобода.



Заммэра Александр Катриченко уточнил, что инцидент произошел в субботу, 11 марта. Два 20-тонных грузовика с мусором со львовскими номерами полиция задержала в районе Криничек.

После осмотра документов оказалось, что мусор везли из Львова и местом назначения был Кривой Рог.



В городе с сентября 2016 года по решению горсовета запрещена утилизация мусора неместного происхождения.

Читайте также: Мусорный коллапс: суд признал противоправным бездействие Садового

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.