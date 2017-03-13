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Под Кривым Рогом задержали фуру с мусором со Львова

13.03.2017 05:50
В Кривом Роге с сентября 2016 года запрещена утилизация неместного мусора
Под Кривым Рогом задержали фуру с мусором со Львова

В Кривой Рог пытались ввезти две фуры с мусором из Львова. Это подтвердили в Криворожском городском совете, передает Радио Свобода.

Заммэра Александр Катриченко уточнил, что инцидент произошел в субботу, 11 марта. Два 20-тонных грузовика с мусором со львовскими номерами полиция задержала в районе Криничек. 

После осмотра документов оказалось, что мусор везли со Львова и местом назначения был Кривой Рог.

В городе с сентября 2016 года по решению горсовета запрещена утилизация мусора неместного происхождения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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