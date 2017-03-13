Боевики ударили по авдеевской промзоне из Града, ранены 5 военных

Террористы в нарушение минских договоренностей применяют при обстрелах оружие калибром более 100 мм

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 12 марта 2017 года, 82 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в Донбассе; ранения получили пятеро украинских военнослужащих. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.



"Нарушая существующие договоренности, российские террористические войска обстреливают укрепления украинских защитников из оружия калибром более 100 мм", - говорится в сообщении.



На мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм оккупанты вели огонь по позициям неподалеку от Широкино, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки, кроме того, Широкино обстреливали из танка. Из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов российские наемники обстреливали Гнутово, из БМП, СПГ - Водяное, а по Павлополю и Чермалыку вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.



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На донецком направлении неспокойно было в Авдеевке, где террористы использовали помимо стрелкового вооружения, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем также минометы и танки, а около 19:00 открыли огонь еще и из установок Град. Опорные пункты сил АТО вблизи Невельского, Верхнеторецкого, Зайцево, Опытного и Каменки боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, шахту Бутовка - из БМП и СПГ, Луганское - из 120-мм минометов.



На луганском направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции ВСУ в районе Валуйского, Новоалександровки и Новозвановки, а из 120-мм минометов - укрепления вблизи Крымского.



Как отмечают в штабе АТО, в течение суток украинские военные открывали ответный огонь. В целом, ситуация в Донбассе остается напряженной.

12 марта 2017 года сообщалось, что около 19:00 боевики начали обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки из реактивных установок залпового огня БМ-21 Град.

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