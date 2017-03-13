Оккупанты развернули в Крыму комплекс радиоэлектронной борьбы
Российские оккупанты развернули во временно аннексированном Крыму новейший комплекс радиоэлектронной борьбы Мурманск-БН. Соответствующее фото опубликовано в блоге BMPD в LiveJournal, который выходит под эгидой российского Центра анализа стратегий и технологий.
Мурманск-БН - российский коротковолновый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для радиоразведки, перехвата сигналов противника и их подавления по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5 тысяч км. На вооружении армии государства-агрессора состоит с декабря 2014 года.
Антенный комплекс, размещенный на семи грузовиках, монтируется на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров.
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8 марта 2017 года замглавы Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Пол Селва заявил, что Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования в нарушение "духа и целей" договора Москвы и Вашингтона о ликвидации ракет средней и малой дальности.
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