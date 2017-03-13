Полиция задержала охранника подконтрольной боевикам колонии

Полицейские задержали мужчину, когда он приехал на свободную территорию за соцвыплатой для переселенцев

В Волновахском районе Донецкой области полицейские задержали охранника так называемой исправительной колонии, подконтрольной террористам ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"С началом боевых действий в Донецкой области, в декабре 2014 года, тогда еще 47-летний житель Донецка, ветеран органов внутренних дел Украины, решил присоединиться к террористам... Через своих знакомых устроился на работу на должность "заместителя начальника отдела охраны исправительной колонии" в поселке Молодежное. За свою "работу" получал 15 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что мужчина уволился после того, как боевики перестали платить ему зарплату. Полицейские задержали мужчину тогда, когда он приехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить предусмотренные для переселенцев деньги.

Сейчас ему грозит наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

9 марта сотрудники СБУ задержали в Прилуках Черниговской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

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