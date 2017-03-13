USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Житель Краснополья хотел вывезти в РФ 5 т гербицидов и пестицидов

13.03.2017 11:10
За последние 10 дней это уже третий факт выявления контрабанды с территории Сумской области в Россию
Житель Краснополья хотел вывезти в РФ 5 т гербицидов и пестицидов
Фото: ssu.gov.ua

Контрабандную переправку в Россию около пяти тонн гербицидов и пестицидов предупредили в Великописаревском районе Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Житель Краснополья пытался незаконно переместить груз собственным автомобилем в обход установленных пунктов пропуска.

За последние 10 дней это уже третий факт выявления контрабанды с территории Сумской области в Россию. В частности, злоумышленники пытались нелегально переправить в РФ алкоголь, мясо, одежду и духи.


Во всех случаях проводятся следственные действия.


Фото: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 