Житель Краснополья хотел вывезти в РФ 5 т гербицидов и пестицидов
Контрабандную переправку в Россию около пяти тонн гербицидов и пестицидов предупредили в Великописаревском районе Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Житель Краснополья пытался незаконно переместить груз собственным автомобилем в обход установленных пунктов пропуска.
За последние 10 дней это уже третий факт выявления контрабанды с территории Сумской области в Россию. В частности, злоумышленники пытались нелегально переправить в РФ алкоголь, мясо, одежду и духи.
Во всех случаях проводятся следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
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