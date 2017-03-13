В Тернополе сотрудники Укрпочты расхитили более 600 тыс грн - СБУ

Деньги предназначались местному предприятию якобы за обслуживание кассовых аппаратов, которые на самом деле обслуживали сами работники Укрпочты

Сотрудники Службы безопасности и Нацполиции выявили растрату более 600 тысяч гривень государственных средств должностными лицами тернопольской дирекции ПАО Укрпочта. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Как выяснили тернопольские правоохранители, между Укрпочтой и местным предприятием было заключено соглашение об обслуживании регистраторов расчетных операций, используемых отделениями связи.



На самом же деле кассовые аппараты обслуживали непосредственно работники Укрпочты. "Имея печати и бланки подрядной организации, должностные лица дирекции самостоятельно оформляли акты выполненных работ, а также вносили соответствующие отметки в регистрационные формы о якобы предоставлении услуг", - отметили в СБУ.













Во время обысков в рабочих кабинетах и квартирах злоумышленников оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику, документы бухгалтерского учета и электронные носители данных.













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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Следственно-оперативные действия продолжаются.



18 января 2017 года сообщалось, что начальницу одного из отделений почтовой связи Киева обвиняют в подделке документов и присвоении денег, которые предназначались для социальных выплат.

Фото: ssu.gov.ua



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