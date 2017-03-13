ФСБ усиливает в Донбассе паранойю с "украинскими шпионами" - ИС

Пока спецслужбы РФ в Донбассе "борются" на камеру с "украинским терроризмом", российские офицеры в ОРДЛО нервничают из-за продления "командировок"

Руководство ФСБ потребовало от своих марионеток на временно оккупированной территории Донбасса "резко активизировать борьбу с украинским терроризмом". Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным информаторов ИС, задача "спецслужб" боевиков - любыми способами организовать наличие "доказательств" якобы ведущейся "активной террористической деятельности" украинских спецслужб и ВСУ на территории временно оккупированных районов.

"Отмечено инкриминирование задержанным за бытовые преступления уголовным элементам "связей" с украинскими ССО, ГУР и СБУ. Местный житель в Луганской области, у которого было изъято несколько шашек промышленной взрывчатки, был объявлен "террористом международного класса на службе у СБУ", - говорится в сводке.

Тем временем в частных разговорах российские офицеры, которые воюют против Украины в Донбассе в качестве "военных советников армии ДНР", возмущаются решением начальства продлить им сроки "командировок" на восток страны.

В конце прошлого года офицерам ВС РФ из числа командного состава оккупационного контингента, у которых в конце 2016-го заканчивались "командировки", также сообщали о продлении сроков нахождения в Украине.

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