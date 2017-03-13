Под Кропивницким изъяли 100 тыс л опасного алкоголя на 34 млн грн

В Кировоградской области прикрыто три незаконных производства подакцизных товаров, изъято продукции на сумму 34 млн грн и 222 тыс. грн налички

Правоохранители изъяли 100 тыс. литров фальсифицированного алкоголя на 34 млн гривен в Кировоградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кировоградской области.

"На основании постановлений суда прокурорами проведено 16 обысков. По их результатам приостановлена деятельность трех незаконных производств подакцизных товаров, изъято продукции на общую сумму 34 млн грн и 222 тыс. грн наличных средств", - сказано в нем.

Всего сотрудники прокуратуры Кировоградской области совместно с сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области изъяли из незаконного оборота около 100 тыс. литров спиртосодержащего вещества.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса - незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а также незаконный сбыт таких товаров, что привело к отравлению людей или другим тяжелым последствиям.

В ходе расследования правоохранители установили, что группа лиц на территории Кировоградской и Днепропетровской областей занималась незаконным изготовлением алкогольной продукции из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей.





Фото: kir.gp.gov.ua

Произведенный фальсификат в дальнейшем реализовывался жителям Кировоградской области и других регионов страны.

Накануне Служба безопасности Украины пресекла деятельность двух цехов по изготовлению фальсифицированного алкоголя в Киеве.

24 февраля в Киеве выявили цех по изготовлению алкоголя из Боярышника.

В начале года Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области поспособствовало снятию с продажи косметического лосьона Боярышник в магазинах торговой сети Везунчик в Херсонской области.

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