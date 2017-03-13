В Запорожье СБУ задержала работника СИЗО за сбыт наркотиков

Задержанному объявили о подозрении, вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается

Правоохранители задержали работника Запорожского следственного изолятора, которого подозревают в сбыте наркотиков одному из осужденных. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Правоохранители ранее задокументировали несколько эпизодов продажи наркотиков работником пенитенциарной системы, говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

15 февраля сообщалось, что работника отдела режима и безопасности Лукьяновского СИЗО, который пытался сбыть одному из заключенных пакет с наркотическими веществами, приговорили к шести годам тюремного заключения.

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