Штаб: Ужесточение проверок на блокпостах в АТО - временная мера
Дополнительные ограничения на блокпостах в зоне АТО связаны с усилением мер безопасности и носят временный характер. Об этом сообщила пресс-служба штаба антитеррористической операции.
Как сообщает ведомство, дополнительные проверки документов и автотранспорта на блокпостах и местах большого скопления людей проводятся в связи с контрдиверсионными мероприятиями в прифронтовой зоне.
В операции задействованы как ВСУ, так и полиция с Нацгвардией, которые несут службу в районе проведения антитеррористической операции.
Проходят проверки автотранспорта на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах.
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