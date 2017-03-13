Штаб: Ужесточение проверок на блокпостах в АТО - временная мера

Усиление контрольных мер - следствие прифронтовых контрдиверсионных мероприятий, заявили в оборонном ведомстве

Дополнительные ограничения на блокпостах в зоне АТО связаны с усилением мер безопасности и носят временный характер. Об этом сообщила пресс-служба штаба антитеррористической операции.

Как сообщает ведомство, дополнительные проверки документов и автотранспорта на блокпостах и ​​местах большого скопления людей проводятся в связи с контрдиверсионными мероприятиями в прифронтовой зоне.

В операции задействованы как ВСУ, так и полиция с Нацгвардией, которые несут службу в районе проведения антитеррористической операции.

Проходят проверки автотранспорта на блокпостах и ​​подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах.

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