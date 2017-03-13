В Авдеевке ремонтные бригады восстановили линии электропередачи
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что ремонтные бригады восстановили линии электропередачи в Авдеевке Донецкой области. Об этом Жебривский сообщил в Facebook.
"Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП", - сообщает он.
Жебривский отмечает, что во время ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений кабеля.
В случае соблюдения режима тишины ремонтные бригады ликвидируют эти повреждения завтра.
Ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки находится на контроле у президента Петра Порошенко.
Накануне в сети появилось видео попадания снаряда российских оккупантов в девятиэтажный дом в Авдеевке.11 марта замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия.
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