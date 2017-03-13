В Авдеевке ремонтные бригады восстановили линии электропередачи

Во время ремонтна монтажники выявили еще несколько повреждений кабеля, в случае соблюдения режима тишины ремонтники ликвидируют эти повреждения завтра

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что ремонтные бригады восстановили линии электропередачи в Авдеевке Донецкой области. Об этом Жебривский сообщил в Facebook.

"Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП", - сообщает он.

Жебривский отмечает, что во время ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений кабеля.

В случае соблюдения режима тишины ремонтные бригады ликвидируют эти повреждения завтра.

Ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки находится на контроле у президента Петра Порошенко.

Накануне в сети появилось видео попадания снаряда российских оккупантов в девятиэтажный дом в Авдеевке.





Кроме того, 30 января, 18 февраля, 24 февраля и 5 марта Авдеевка оставалась без энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения из-за повреждения ЛЭП вследствие боевых действий. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.