В Киевской области восьмилетняя девочка повесилась на скакалке

После ссоры с матерью девочка покончила с собой, повесившись на гимнастической скакалке. Восьмилетний ребенок профессионально занимался гимнастикой

В Белоцерковском районе Киевской области восьмилетняя девочка совершила самоубийство после ссоры с матерью. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Девочка повесилась на гимнастической скакалке в своем доме, о произошедшем в полицию сообщил врач скорой помощи. На место прибыли правоохранители.

Полиция установила, что мать перед уходом в магазин сделала замечание дочери за то, что она не убрала в своей комнате и попросила ее навести порядок. "Через час мать вернулась домой и обнаружила своего ребенка повешенным", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2, п.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства смерти школьницы, следствие продолжается.

Девочка характеризовалась положительно, отметили в полиции. С пяти лет она профессионально занималась гимнастикой.

Полицейские установили, что ученица второго класса не участвовала в группах в социальных сетях, пропагандирующих самоубийство.

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