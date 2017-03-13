СМИ: В Турции задержаны украинцы за контрабанду мигрантов
Турецкая береговая охрана задержала по меньшей мере 83 человека, которых пытались незаконно переправить в Италию. Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что роскошная яхта под американским флагом была задержана в порту города Чешме. На борту находились около 82 мигрантов из Сирии и один афганец.
Еще три человека на борту, все из которых украинцы, были задержаны по подозрению в принадлежности к экипажу.
Полиция также задержала одного гражданина Украины, гражданина Ирака и двух других человек в качестве подозреваемых в контрабанде людьми.
Большая 12-метровая яхта под названием Big Man была пришвартована в городе Чешме в эгейской провинции Измир. По сообщениям источников, яхта принадлежит гражданину Украины.
По данным источников журналистов, каждый нелегальный переселенец заплатил не менее $5 тыс контрабандистам на помощь в незаконной переправе.
Один из задержанных украинцев уже привлекался ранее за торговлю людьми, сообщают источники СМИ.
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