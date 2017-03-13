СМИ: В Турции задержаны украинцы за контрабанду мигрантов

По данным турецких СМИ, правоохранители задержали яхту с около 80 беженццами на борту. Организаторы нелегальной переправы якобы украинцы

Турецкая береговая охрана задержала по меньшей мере 83 человека, которых пытались незаконно переправить в Италию. Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что роскошная яхта под американским флагом была задержана в порту города Чешме. На борту находились около 82 мигрантов из Сирии и один афганец.

Еще три человека на борту, все из которых украинцы, были задержаны по подозрению в принадлежности к экипажу.

Полиция также задержала одного гражданина Украины, гражданина Ирака и двух других человек в качестве подозреваемых в контрабанде людьми.

Большая 12-метровая яхта под названием Big Man была пришвартована​ в городе Чешме в эгейской провинции Измир. По сообщениям источников, яхта принадлежит гражданину Украины.

По данным источников журналистов, каждый нелегальный переселенец заплатил не менее $5 тыс контрабандистам на помощь в незаконной переправе.

Один из задержанных украинцев уже привлекался ранее за торговлю людьми, сообщают источники СМИ.

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