Блокада в АТО: в СБУ заявили о задержании 43 человек с оружием

Из-за угрозы проведения терактов на территории Донецкой и Луганской областей СБУ провела контрдиверсионную операцию, в результате задержали 43 человек

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человека, у которых изъяли оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Донецкой области.

Отмечается, что решение о проведении контрдиверсионных мер было принято в связи с тем, что в последние дни возросла угроза проведения терактов на территории Донецкой и Луганской областей.

Правоохранители также фиксировали попытки проникновения на подконтрольную Украине территорию "ДРГ противника".

"Во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. На предложение сдать указанное оружие получили отказ о чем было сообщено полиции", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали 43 человека, у которых изъяли восемь единиц огнестрельного оружия, два предмета похожих на гранаты, большое количество бутылок с зажигательной смесью. Все изъятое направлено на экспертизу.

Ранее сегодня в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.

В СБУ не уточняют, связана ли операцию по задержанию людей с этим сообщением.

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