В Донецкой области СБУ провела масштабную спецоперацию
В Донецкой области сотрудники Службы безопасности в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человека, у которых изъяли оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Донецкой области.
Отмечается, что решение о проведении контрдиверсионных мер было принято в связи с тем, что в последние дни возросла угроза проведения терактов на территории Донецкой и Луганской областей.
Правоохранители также фиксировали попытки проникновения на подконтрольную Украине территорию "ДРГ противника".
"Во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. На предложение сдать указанное оружие получили отказ о чем было сообщено полиции", - отметили в СБУ.
Правоохранители задержали 43 человека, у которых изъяли восемь единиц огнестрельного оружия, два предмета похожих на гранаты, большое количество бутылок с зажигательной смесью. Все изъятое направлено на экспертизу.
Ранее сегодня в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.
В СБУ не уточняют, связана ли операцию по задержанию людей с этим сообщением.
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