В департаменте МВД о Волынской ОГА: Это не захват
Помещения областных советов принадлежат местным территориальным общинам, поэтому они имеют полное право туда заходить и делать все, что не противоречит закону. В частности - общаться с главами облсоветов. Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.
"Так что не вижу никаких правовых оснований кричать о "захвате" облсовета в западных регионах. Только трощить и красть там ничего не нужно - и можно хоть постоянно там сидеть", - написал он.
Ранее сообщалось, что под зданием Волынской областной госадминистрации из-за событий в Кривом Торце собрались протестующие, позже участники акции вошли в здание ОГА и выдвинули требования.
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