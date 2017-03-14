В Черновцах протестующие зашли в ОГА: требуют поддержать блокаду

Депутаты проводят экстренное заседание, чтобы принять заявление протестующих

В Черновцах протестующие зашли в здание областной государственной администрации. Они потребовали встречи с местными властями, чтобы высказать свои требования. Об этом сообщает Чернівецький промінь.

Присутствующим сообщили, что главы ОГА Александра Фищука нет на рабочем месте - он в Киеве. Протестующие, в свою очередь, решили дождаться главу облсовета Ивана Мунтяна. Присутствующие требуют от властей высказать четкую позицию и поддержать блокаду торговли с ОРДЛО. Об этом сообщает weche.info‏ в Twitter.

Фото: скриншот видео

Позже протестующие подожгли шины возле здания ОГА.

Фото: скриншот видео

На данный момент депутаты городского совета проводят экстренное заседание, чтобы принять заявление протестующих.

13 марта сообщалось, что в связи с задержанием участников блокады в здание Волынской ОГА вошли протестующие и потребовали отпустить задержанных и уволить главу Донецкой полиции.

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