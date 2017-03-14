ФСБ отпустила задержанных на въезде в Крым правозащитников

На всех задержанных были составлены административные протоколы о "нарушении порядка нахождения в приграничной зоне" и выписаны штрафы

Российские силовики отпустили всех украинских правозащитников, которых задержали вчера на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом написал у себя в Facebook один из задержанных - руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.

"Все прошло. Все трое уже на КПП Каланчак, это КПП под контролем украинских пограничников. Спасибо всем неравнодушным", - написал Крикливенко.

Агентство Радио Свобода уточняет, что на всех были составлены административные протоколы о "нарушении порядка нахождения в приграничной зоне" и выписаны штрафы.

13 марта сообщалось, что на административной границе со временно оккупированным Россией Крымом были задержаны украинские правозащитники из Крымской правозащитной группы, а также сотрудник аппарата украинского омбудсмена. Они прибыли туда для мониторинга ситуации, оказались в буферной зоне, где были задержаны сотрудниками ФСБ. Их отвезли на КПП Армянск для допроса.