Следком РФ сфабриковал новое дело против офицеров ВСУ

Объем "уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны" превышает 5400 томов

Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военных за якобы "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Об этом сказано в сообщении Следственного комитета РФ.

В частности, возбуждено дело по ч.1 ст.356 Уголовного кодекса РФ. Украинских военных обвиняют якобы в обстрелах городов в Донецкой области в период с 3 по 10 марта текущего года, в результате которых было разрушено и повреждено более 50 зданий.

Также в Следкоме заявили "о дополнительные эпизодах преступлений" командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Александра Грузевича, на которого ранее завели уголовное дело.

Российские следователи назвали его "соучастником" командира 43-го отдельного мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Мацейко, якобы находившегося в подчинении Грузевича.

Офицеров ВСУ обвинили в "артобстрелах гражданской инфраструктуры ДНР".

В Следкоме отметили, что на сегодняшний день объем "уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны" превышает 5400 томов.

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3 марта Следственный комитет Российской Федерации возбудил очередное "уголовное дело" против украинских военнослужащих якобы по факту обстрела оккупированных боевиками населенных пунктов, в частности Донецка.

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