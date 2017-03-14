Сутки в АТО: один погиб, восемь военных получили ранения

Вблизи Широкино и южнее Марьинки активизировались снайперские группы террористов

За минувшие сутки, 13 марта 2017 года, в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий погиб, восемь получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении вчера террористы использовали минометы и легкое вооружение.

"Самая сложная обстановка наблюдалась в Крымском. Здесь враг трижды открывал минометный огонь с трех разных направлений, обстрелы продолжались в сумме более трех часов", - отметил Мотузяник.

Во время одного из обстрелов боевики выпустили более 160 мин. Боевики также обстреливали Попасную и Новоалександровку.

Станицу Луганскую и Новозвановку террористы обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении было зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, в том числе пять - с применением минометов.

На донецком направлении за прошедшие сутки боевики из минометов обстреляли район Светлодарской дуги, Горловского периметра, Авдеевки и Донецкого аэропорта.

"Враг неоднократно применял минометы для ведения беспокоящего огня, при этом обычно выпускал около 10 мин за обстрел. Несколько раз в день враждебные минометные расчеты осуществляли обстрелы средней интенсивности, во время которых выпускали около 40 минометных мин". - сказал Мотузяник.

Днем боевики более часа обстреливали Светлодарск и Новгородское, выпустив почти 30 и 40 мин соответственно.

Вблизи Авдеевки около 17:00 начался обстрел, который велся с восточной и юго-восточного направлений и длился более четырех часов. Оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм, вооружение танков, минометов и легкое вооружение различных видов.

Также террористы из минометов обстреляли Опытное и Верхнеторецкое.

Поздно вечером боевики открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм по Луганскому.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 49 обстрелов со стороны боевиков, в том числе - 28 с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в течение дня оккупанты провели три обстрела из тяжелого вооружения.

Два раза боевики открывали огонь по Павлополю из артиллерии калибра 122 мм и выпустили более 30 снарядов.

После 21:00 боевики из минометов обстреляли Марьинку. Вблизи Широкино и южнее Марьинки активизировались снайперские группы террористов.

Абсолютное большинство случаев нарушения режима тишины приходится на часть фронта Павлополь-Широкино.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 34 обстрела.

За минувшие сутки ситуация в зоне АТО ухудшилась, увеличилось количество обстрелов боевиками позиций ВСУ. Всего было зафиксировано 97 обстрелов.

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