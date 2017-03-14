Активизировались ДРГ боевиков на линии разграничения - штаб

Всего за прошедшую неделю зафиксировано 24 обстрела со стороны снайперов-боевиков на линии разраничения

В течение последней недели наблюдается значительная активизация диверсионно-разведывательных групп и снайперов пророссийских наемников в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

10 марта ВСУ отбили попытку прорыва ДРГ боевиков районе села Желобок в Луганской области.

"При пересечении линии соприкосновения на мине подорвались два боевика, еще шесть боевиков были уничтожены огнем подразделения Вооруженных Сил", - отметили в пресс-центре.

11 марта в районе села Березовое Марьинского района очередная ДРГ противника пыталась пройти линию разграничения, однако, понеся потери отошла. Погибли двое украинских военных.

8 марта в районе Авдеевской промзоны были уничтожены снайперы с позывным Марат из ДРГ Тихого.

"Получена информация о прибытии в район Марьинки группы под руководством снайпера с позывным Скрипач. Всего за прошедшую неделю зафиксировано, по меньшей мере, 24 случая снайперских обстрелов позиций Вооруженных Сил", - отметили в пресс-центре.

За минувшие сутки, 13 марта 2017 года, в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий погиб, восемь получили ранения и травмы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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