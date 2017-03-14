В ГПУ заявляют, что никто не нарушал закон в ходе разгона блокады

По словам главы ГПУ, каких-либо нарушений законности со стороны правоохранителей во время задержания участников блокады не зафиксировано

Задержание правоохранителями участников блокады оккупированного Донбасса проходило без нарушений закона. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчерашние события... По той информации, которую я получил от правоохранительных органов, нарушений законности при задержании людей и изъятии у них оружия, которое держалось вопреки положениям - охотничье оружие нельзя носить по улице, тем более, в зоне АТО, где любое оружие, кроме как у военных, запрещено. Каких-либо нарушений законности со стороны правоохранителей не зафиксировано", - сказал он.

Луценко добавил, что, в случае, если к нему обратятся пострадавшие или журналисты и предоставят доказательства таких нарушений, то он зарегистрирует соответствующее уголовное производство и проведет проверку законности действий силовиков.

13 марта в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.

Позже в СБУ заявили, что в Донецкой области сотрудники Службы в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человек, у которых изъяли оружие. Сегодня задержанных силовиками людей отпустили.

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