В Ровенской области полиция изъяла полтонны янтаря на 2 млн грн

В Ровенской области в пунктах скупки правоохранители изъяли около 500 кг "солнечного камня". Также полиция изъяла оборудование для его обработки

Во вторник, 14 марта, в Ровенской области и в Ровно сотрудники полиции провели санкционированные обыски, в результате которых было изъято около 500 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Информацию о деятельности сети пунктов скупки незаконно добытого янтаря полиция получила ранее, сегодня она была подтверждена.

В ходе обысков в Ровно и Ровенской области было изъято около 500 кг янтаря, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным, стоимость изъятого "солнечного камня" составляет почти 2 миллиона гривень.

Отмечается, что злоумышленники использовали помещения не только как пункт приема янтаря, но и для его хранения и обработки.







Фото: rv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст. 198 (сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся меры по установлению каналов сбыта обработанного камня, а также лиц, причастных к незаконной деятельности.

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