В Ровенской области полиция изъяла полтонны янтаря на 2 млн грн
Во вторник, 14 марта, в Ровенской области и в Ровно сотрудники полиции провели санкционированные обыски, в результате которых было изъято около 500 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Информацию о деятельности сети пунктов скупки незаконно добытого янтаря полиция получила ранее, сегодня она была подтверждена.
В ходе обысков в Ровно и Ровенской области было изъято около 500 кг янтаря, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным, стоимость изъятого "солнечного камня" составляет почти 2 миллиона гривень.
Отмечается, что злоумышленники использовали помещения не только как пункт приема янтаря, но и для его хранения и обработки.
Фото: rv.npu.gov.ua
Открыто уголовное производство по ст. 198 (сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся меры по установлению каналов сбыта обработанного камня, а также лиц, причастных к незаконной деятельности.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:32
-
19:58
-
19:21
-
18:14
-
15:45
Новости партнеров
- 52355
- 27707
- 23612
- 20391
- 14535