В Одессе сторонники блокады перекрывали проезжую часть улицы

Митингующие на несколько минут перекрыли движение на проспекте Шевченко в поддержку торговой блокады Донбасса

Во вторник, 14 марта, около 200 человек провели митинг в поддержку блокады торговли с оккупированной территорией Донбасса возле здания Одесской облгосадминистрации. Об этом сообщает Радио Свобода.



На встречу с митингующими по их просьбе вышел глава ОГА Максим Степанов. Через него передали обращение с требованием отставки главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, главы МВД Арсена Авакова и ряда других чиновников. По мнению митингующих, они причастны к разгону блокады в Кривом Торце.



"Мы живем в государстве. В правовом государстве есть закон. Национальная полиция в рамках законодательства осуществляла определенные действия. И сейчас всех 43 человек, которых задержали, отпустили", - ответил Степанов.



Митингующие перекрыли проспект Шевченко в поддержку блокады.

13 марта в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.