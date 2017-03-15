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В Одессе сторонники блокады перекрывали проезжую часть улицы

15.03.2017 01:30
Митингующие на несколько минут перекрыли движение на проспекте Шевченко в поддержку торговой блокады Донбасса
В Одессе сторонники блокады перекрывали проезжую часть улицы
Скриншот видео

Во вторник, 14 марта, около 200 человек провели митинг в поддержку блокады торговли с оккупированной территорией Донбасса возле здания Одесской облгосадминистрации. Об этом сообщает Радио Свобода.

На встречу с митингующими по их просьбе вышел глава ОГА Максим Степанов. Через него передали обращение с требованием отставки главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, главы МВД Арсена Авакова и ряда других чиновников. По мнению митингующих, они причастны к разгону блокады в Кривом Торце. 

"Мы живем в государстве. В правовом государстве есть закон. Национальная полиция в рамках законодательства осуществляла определенные действия. И сейчас всех 43 человек, которых задержали, отпустили", - ответил Степанов. 

Митингующие перекрыли проспект Шевченко в поддержку блокады. 

13 марта в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.

Позже в СБУ заявили, что в Донецкой области сотрудники Службы в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человек, у которых изъяли оружие. Сегодня задержанных силовиками людей отпустили.

Генпрокурор Юрий Луценко также сегодня  заявил, что каких-либо нарушений законности со стороны правоохранителей во время задержания участников блокады не зафиксировано.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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