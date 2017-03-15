Луценко о Княжичах: Гарантирую, что дела передадут в суды

Луценко сказал, что моральную ответственность должен понести именно руководитель спецоперации

Руководителей операции в Княжичах обвинят в очень тяжелых преступлениях, поскольку их служебная халатность привела к гибели людей. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.



К ответственности привлекут не только сотрудников охраны, но и руководство полицейской разведки, заверил Луценко.



"Следствие установило, что полицейская разведка знала об ограблении дома в Княжичах. От руководства сотрудники разведки получили указание не применять никаких мер. (...) Также следствие установило, что позже к ограбленному дому подъехала машина полицейской охраны, сотрудники которой украли элитный алкоголь с жилого дома", - рассказал генпрокурор.



Экспертиза четко установила, что первым выстрелил один из сотрудников полиции охраны. Его выстрел стал сигнальным, заявил Луценко.



"Моральную ответственность должен понести именно руководитель спецоперации. А сейчас я гарантирую, что эти дела передадут в суды, но каким будет решение суда - от меня не зависит", - отметил глава ГПУ.

Ночью, 4 декабря 2016 года, в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.

По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК - убийство.

На тот момент исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации в Княжичах.

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