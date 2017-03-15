В Синельниково СБУ обнаружила тайник с боеприпасами: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами в городе Синельниково Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в городе Синельниково Днепропетровской области", - сказано в сообщении.
В лесополосе в 700 метрах от населенного пункта вблизи грунтовой дороги правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, два корпуса от гранат РГД-5, магазин к АК-74, 945 патронов калибра 5,45 и 700 г артиллерийского пороха.
Решается вопрос об открытии производства по ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ за последние сутки обнаружили в районе проведения АТО три тайника с оружием и боеприпасами.
Фото: ssu.gov.ua
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