В Синельниково СБУ обнаружила тайник с боеприпасами: фото

Полиция изъяла две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, два корпуса от гранат РГД-5, магазин к АК-74, 945 патронов калибра 5,45 и 700 г пороха

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами в городе Синельниково Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в городе Синельниково Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

В лесополосе в 700 метрах от населенного пункта вблизи грунтовой дороги правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, два корпуса от гранат РГД-5, магазин к АК-74, 945 патронов калибра 5,45 и 700 г артиллерийского пороха.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ за последние сутки обнаружили в районе проведения АТО три тайника с оружием и боеприпасами.

Фото: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.