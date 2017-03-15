Гибридная война в Донбассе: пострадали более 33 тысяч человек

27 человек погибли, 107 получили ранения за три месяца в Донбассе

За три месяца в результате боевых действий в Донбассе погибли 130 мирных жителей. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрайзер, передает корреспондент LIGA.net.

"С 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года мы задокументировали 130 пострадавших среди гражданского населения, связанных с конфликтом (в Донбассе, - ред.). 27 человек погибли, 107 получили ранения. Обстрелы, в том числе из РСЗО, привели к 65% гражданских потерь. И хотя количество потерь уменьшилась по сравнению с предыдущим подотчетным периодом, но их намного больше, чем было в прошлом году", - сказала она.

ООН задокументировала 33 тысячи 146 человек пострадавших в Донбассе.

За минувшие сутки в Донбассе шестеро украинских военных были ранены и один получил травму.

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