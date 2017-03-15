Прокуратура взялась за главаря банды подельников войск РФ в Крыму

Прокуратура получила разрешение на спецрасследование в производстве против главаря вооруженного формирования так называемой "самообороны"

Прокуратура АР Крым получила разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении главаря вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению гражданина Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, руководство не предусмотренных законами Украины военизированными формированиями.

Установлено, что главарь вооруженного формирования в феврале 2014 года совершал умышленные действия, направленные на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к тяжелым последствиям.

Кроме того, подозреваемый вступил в непредусмотренное законами Украины вооруженное формирование, осуществлял руководство вооруженного формирования, целью деятельности которого было совершение действий, связанных с захватом государственной власти в Автономной Республике Крым и создания для этого отрядов "самообороны".

Подозреваемый находится в розыске и скрывается от органов предварительного расследования на временно оккупированной территории Украины.

Постановлением Херсонского местного суда Херсонской области от 14 марта 2017 предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в указанном уголовном производстве.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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