В Прилуках застрелили сбежавшую из цирка львицу

Полиция Прилук организовала обезвреживание хищника после того, как животное напало на персонал цирка и ранила одного из его работников

В Прилуках застрелили львицу, сбежавшую из цирка по недосмотру персонала. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Около часа ночи 15 марта в Прилукский отдел полиции обратился администратор цирка, который находится на гастролях в городе Прилуки, и сообщил о побеге львицы. По его словам, по недосмотру персонала клетка с двухлетним хищником весом более 100 килограммов оказалась незапертой, чем львица сразу воспользовалась. По словам начальника Прилукского отдела полиции ГУ НП в Черниговской области Руслана Крахмильца, когда работники пытались загнать зверя обратно, львица бросилась на одного из них и укусила за голень, повредив крупные сосуды. После этого зверь перепрыгнул через забор и пошел гулять по частному сектору.

Для защиты жизни и здоровья жителей Прилук руководство Прилукского отдела полиции привлекло самого опытного местного охотника, чтобы обезвредить опасное животное.

В частном хозяйстве по улице Пушкина правоохранители обнаружили львицу, которая напала на собаку и создала реальную угрозу жизни и здоровью граждан и полицейских. Полицейские окружили хозяйство, куда заскочила львица, ограничили движение транспорта по прилегающим улицам.

С разрешения владельца усадьбы и владельца животного охотник, с соблюдением мер личной безопасности, застрелил животное из охотничьего оружия.

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