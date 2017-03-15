Нападение на офис Ахметова и Альфа-банк: полиция открыла дело

Правоохранители квалифицируют действия митингующих как хулиганство

По факту нападения 14 марта в центре Киева на офис бизнесмена Рината Ахметова и на помещения Альфа-банка открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время массовой акции группа лиц повредила здание офисного помещения на улице Десятинной и банковское учреждение на Крещатике. При обеспечении правопорядка один из сотрудников полиции получил травму руки", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, сначала около 300 митингующих подошли к зданию офисного помещения, расположенного на улице Десятинной, начав бросать в фасад камни, после чего подожгли несколько дымовых шашек и применили пиротехнические средства. После чего колонна отправилась в направлении улицы Михайловской, где участники акции повредили стекло служебного автобуса правоохранителей.

"В завершение члены общественной организации камнями разбили стекло и повредили вывески в банковском учреждении, которое находится на центральной улице столицы", - рассказали в пресс-службе.

По факту этих событий правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Лица, причастные к событию, устанавливаются, а также определяется сумма нанесенного ущерба.

14 марта в центре Киева участники добровольческого движения ОУН организовали акцию протеста и устроили потасовку возле здания, в котором находится офис Ахметова.

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