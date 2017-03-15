Зона АТО: Нацгвардия перекрыла ведущие к линии разграничения пути

Нацгвардия совместно с другими силовыми структурами выполняет решение Совета национальной безопасности и обороны о блокаде Донбасса

Военнослужащие Нацгвардии совместно с полицией и пограничной службой перекрыли все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, были перекрыты силами Нацгвардии, Нацполиции и Госпограничной службы для обеспечения контроля и воспрепятствования незаконному перемещению товаров", - сказано в сообщении.

На стационарных и мобильных блокпостах на территории Донецкой и Луганской областей несут службу более 800 правоохранителей, в том числе - около 200 бойцов НГУ.

В среднем в сутки заступает более 400 правоохранителей, из них почти 80 - военнослужащие Национальной гвардии, отметили в ведомстве.

Сегодня президент Петр Порошенко предложил Совету нацбезопасности ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса.

Позже секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Советом было принято решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения. Он отметил, что решение было принято в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.