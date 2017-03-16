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В Закарпатье сгорела легендарная Долина нарциссов: фото

16.03.2017 01:33
По мнению журналистов, причиной возгорания могло стать сжигание прошлогодных сухостоев сотрудниками заповедниками
В Закарпатье сгорела легендарная Долина нарциссов: фото
Фото: facebook.com/alla.hayatova

В Закарпатской области выгорела часть заповедной зоны - Долины нарциссов, расположенной недалеко от города Хуст. Об этом сообщает Uzhgorod.net.ua.

Местные власти на данный момент комментировать происшествие отказались.


Фото: facebook.com/alla.hayatova


Фото: facebook.com/alla.hayatova


Фото: facebook.com/alla.hayatova


Фото: facebook.com/alla.hayatova

По мнению журналистов, причиной возгорания могло стать сжигание прошлогоднего сухостоя сотрудниками заповедниками.

Поле нарциссов является частью Карпатского биосферного заповедника. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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