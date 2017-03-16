В Закарпатье сгорела легендарная Долина нарциссов: фото

По мнению журналистов, причиной возгорания могло стать сжигание прошлогодных сухостоев сотрудниками заповедниками

В Закарпатской области выгорела часть заповедной зоны - Долины нарциссов, расположенной недалеко от города Хуст. Об этом сообщает Uzhgorod.net.ua.

Местные власти на данный момент комментировать происшествие отказались.





Фото: facebook.com/alla.hayatova





Фото: facebook.com/alla.hayatova





Фото: facebook.com/alla.hayatova





Фото: facebook.com/alla.hayatova

По мнению журналистов, причиной возгорания могло стать сжигание прошлогоднего сухостоя сотрудниками заповедниками.

Поле нарциссов является частью Карпатского биосферного заповедника.

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