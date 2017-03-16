Авдеевка третьи сутки без света - спасатели

В прифронтовом городе создан запас воды объемом четыре тысячи кубических метров

Жители Авдеевки третий день остаются без света в результате обстрелов со стороны пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысячи человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом четыре тысячи кубических метров", - добавили в пресс-службе.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от восьми генераторов ГСЧС

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечены 29 человек и 10 единиц техники.

14 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего было прекращено электроснабжение Авдеевки

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