В зоне АТО на взятке задержан чиновник горсовета Славянска - СБУ

Подозреваемый требовал от предпринимателя 8,5 тыс. грн за подписание актов выполненных работ капремонта учебного заведения в Северске

Инженера технадзора управления капитального строительства и градостроительства Славянского городского совета задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемый требовал от предпринимателя 8,5 тыс. грн за подписание актов выполненных работ капремонта учебного заведения в Сиверске.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в 4,5 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Наказание по статье - лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявления задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины перекрыла в Киеве канал финансирования террористической организации ДНР.

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