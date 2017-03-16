Луценко не исключает, что Парасюком может заняться ГПУ

Генпрокурор прокомментировал инциденты с участием народного депутата в зоне АТО

Генпрокурор Юрий Луценко назвал условие, при котором уголовное производство по факту инцидента в Славянске с участием народного депутата Владимира Парасюка может быть передано в ГПУ. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

Луценко также уточнил, что производство касается не только конфликта Парасюка с полицией, но и с журналистом Дзиндзею.

"Уголовное производство было открыто МВД. Вчера я дал команду заслушать эти дела, в случае если там есть основания говорить о вине личной Парасюка, то дело будет забрано в Главное следственное управление ГПУ, поскольку, как Вы понимаете, подозрение о нарушении закона депутатом - есть компетенция не МВД, а ГПУ", - сказал Луценко.

По его словам, сейчас эти производства находятся в полиции .

"Со вчерашнего дня идет совместная работа наших процессуальных руководителей, наших следователей. Если там есть факты, подчеркиваю, не заявления, не слухи, а неопровержимые факты незаконных действий Парасюка, то дело будет забрано из МВД в ГПУ с дальнейшим вероятным выдвижением обвинения народному депутату. Это можно сделать, как Вы знаете, только после разрешения ВР, после соответствующего ходатайства в ГПУ. Вот такая процедура. Будет ли это сделано - зависит от фактов, которые установлены следствием", - сказал Луценко.

15 марта сообщалось, что по факту попытки прорыва автоколонны на въезде в Славянск следственное управлением ГУ НП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса).

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