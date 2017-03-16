В Запорожье на заводе прогремел взрыв: четверо погибших

На заводе Запорожкокс в Запорожье прогремел взрыв. По данным Госгорпромнадзора, погибли четверо человек, работавших на подрядчика

В Запорожье на заводе Запорожкокс прогремел взрыв, в результате которого погибли четверо человек. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора, специалисты которого занимаются расследованием происшествия.

"На Запорожском коксохиме работала подрядная организация. Должны были осуществлять покраску водного сборника и во врем работ произошел взрыв емкости с горячей водой. В результате происшествия три работника погибли на месте и один умер в скорой", - сообщили в пресс-службе.

Представители управления Гоструда в Запорожской области на месте происшествия, решается вопрос о создании комиссии по расследованию несчастного случая.

По данным местных СМИ, взрыв произошел около 15:00 в одном из цехов предприятия. Причиной происшествия якобы стал огнеопасный газ, который скопился в емкости.

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