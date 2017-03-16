Суд в Днепре продлил арест обвиняемого в убийстве патрульных

По решению суда, содержание под стражей обвиняемого в убийстве двух патрульных экс-бойца Торнадо Александра Пугачева продлено до 14 мая

Центральный районный суд Днепра продлил содержание под стражей обвиняемого в убийстве двух патрульных экс-бойца Торнадо Александра Пугачева еще на два месяца. Судебное заседание состоялось сегодня, 16 марта, передает Радио Свобода.

По решению суда, содержание под стражей продлено до 14 мая.

На заседании суд продолжал допрашивать свидетелей, которых в деле заявлено 17. В частности, на этом заседании дал показания водитель маршрутного такси Григорий Андрейшин, который находился на автовокзале во время убийства двух полицейских.

Он заявил, что видел, как человек, похожий на обвиняемого, угрожал пистолетом патрульном полицейскому. Он также сообщил, что слышал не менее четыре выстрела, однако, кто именно стрелял, не видел.

Следующее заседание назначено на 23 марта.

25 сентября прошлого года в Днепре были убиты двое патрульных полицейских - Ольга Макаренко и Артем Кутушев. Главный подозреваемый - уроженец РФ, бывший служащий экс-спецроты МВД Торнадо Александр Пугачев - в тот же день был задержан правоохранителями. Нападающий перед бегством был ранен, позже его прооперировали.

По данным МВД, он больше года находился в розыске по нескольким статьям - ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

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