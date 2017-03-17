Во Львове в школе обвалилась балка лестничного пролета

Никто не пострадал, но пока не будет вывода комиссии относительно состояния здания, школьники учится там не будут

Во Львове в средней школе №44 обвалилась опорная балка лестницы между вторым и третьим этажом. Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Львовского горсовета.



Никто не пострадал.



На место вызвали специалистов ГСЧС и городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.



Пока экспертная комиссия не сделает вывод относительно пригодности здания, будут решать вопрос о том, чтобы ученики могли учиться в близлежащих школах.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.