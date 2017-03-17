Во Львове в школе обвалилась балка лестничного пролета
17.03.2017 05:55
Никто не пострадал, но пока не будет вывода комиссии относительно состояния здания, школьники учится там не будут
Фото: Google Maps
Во Львове в средней школе №44 обвалилась опорная балка лестницы между вторым и третьим этажом. Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Львовского горсовета.
Никто не пострадал.
На место вызвали специалистов ГСЧС и городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
Пока экспертная комиссия не сделает вывод относительно пригодности здания, будут решать вопрос о том, чтобы ученики могли учиться в близлежащих школах.
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