USD:  26.79  27.09   EUR:  28.38  28.99  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Во Львове в школе обвалилась балка лестничного пролета

17.03.2017 05:55
Никто не пострадал, но пока не будет вывода комиссии относительно состояния здания, школьники учится там не будут
Во Львове в школе обвалилась балка лестничного пролета
Фото: Google Maps

Во Львове в средней школе №44 обвалилась опорная балка лестницы между вторым и третьим этажом. Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Львовского горсовета. 

Никто не пострадал.

На место вызвали специалистов ГСЧС и городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Пока экспертная комиссия не сделает вывод относительно пригодности здания, будут решать вопрос о том, чтобы ученики могли учиться в близлежащих школах. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 