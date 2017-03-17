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В Черниговской области двух полицейских задержали на взятке

17.03.2017 12:07
Задержанных подозревают в том, что они систематически требовали деньги от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией
В Черниговской области двух полицейских задержали на взятке
Фото: ssu.gov.ua

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали на взятке двух сотрудников Национальной полиции. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По словам правоохранителей, задержанные подозреваются в том, что систематически требовали деньги от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, угрожая изъятием транспортного средства и документов. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства шести тысяч гривень у одного из водителей, говорится в сообщении пресс-службы. "Оперативники спецслужбы задержали полицейских при получении в городе части взятки в размере сто долларов США от владельца авто", - рассказали в СБУ.

По факту открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

13 марта в Волновахском районе Донецкой области полицейские задержали охранника так называемой исправительной колонии, подконтрольной террористам ДНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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