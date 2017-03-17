Полиция проводит обыски в Тернопольском горсовете

Правоохоранители заявили, что разоблачили преступную схему завладения земельными участками территориальной громады в Тернополе

Полиция Тернопольской расследует факты противоправного завладения землями территориальной общины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Чиновники совершали бесплатную передачу частным юридическим лицам в собственность объектов застройки на землях территориальной громады - под предлогом заключения инвестиционных договоров и договоров о строительстве с относительно незначительными обязательствами. Такие действия имели целью предоставление в дальнейшем бесплатно права приобретения собственности на земельные участки на территории Тернополя - в обход требований по реализации земель коммунальной собственности в частную на конкурентных платных началах (проведение земельных торгов)", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, должностные лица Тернопольского городского совета и подконтрольные им должностные лица коммунальных предприятий нарушили законы Украины об инвестиционной деятельности, о регулировании градостроительной деятельности и Земельный кодекс.

Сейчас на территории Тернопольской области проводятся обыски в причастных лиц с целью отыскания доказательств преступной деятельности.

1 февраля сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро провели 16 обысков в разных городах Украины по делу Укрнафты.

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