Полиция проводит обыски в Тернопольском горсовете
Полиция Тернопольской расследует факты противоправного завладения землями территориальной общины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
"Чиновники совершали бесплатную передачу частным юридическим лицам в собственность объектов застройки на землях территориальной громады - под предлогом заключения инвестиционных договоров и договоров о строительстве с относительно незначительными обязательствами. Такие действия имели целью предоставление в дальнейшем бесплатно права приобретения собственности на земельные участки на территории Тернополя - в обход требований по реализации земель коммунальной собственности в частную на конкурентных платных началах (проведение земельных торгов)", - сказано в сообщении.
По словам правоохранителей, должностные лица Тернопольского городского совета и подконтрольные им должностные лица коммунальных предприятий нарушили законы Украины об инвестиционной деятельности, о регулировании градостроительной деятельности и Земельный кодекс.
Сейчас на территории Тернопольской области проводятся обыски в причастных лиц с целью отыскания доказательств преступной деятельности.
1 февраля сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро провели 16 обысков в разных городах Украины по делу Укрнафты.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:48
-
14:21
-
13:48
-
11:27
-
10:00
Новости партнеров
- 72390
- 29794
- 21089
- 20863
- 18717