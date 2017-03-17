Взрыв на Запорожкоксе: задержаны двое сотрудников и спасатель

Предварительной причиной взрыва в прокуратуре назвали "нарушение техрегламента при проведении огневых работ"

По факту взрыва на ОАО Запорожкокс, в результате которого погибли четверо работников, задержаны трое сотрудников предприятия руководящего звена. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Запорожской области.

Задержанными являются два руководителя структурных подразделений предприятия и работник подразделения ГУ ГСЧС в Запорожской области.

По факту взрыва внесены сведения в ЕРГР и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности, которое повлекло за собой гибель людей) УК Украины.

"Вчера работниками ООО Пром-Интегра ... на территории цеха по отбору и очистке коксового газа ОАО "Запорожкокс", проводился текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования. Около 15:00 во время проведения сварочных работ произошел взрыв сборника воды, в котором содержался охлажденный технологический коксовый газ, в результате чего погибли 4 работника общества-подрядчика", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического регламента при проведении огневых работ.

16 марта 2017 года на заводе Запорожкокс прогремел взрыв, в результате которого погибли четверо человек.

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